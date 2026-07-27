Un audio privato attribuito a Sigfrido Ranucci ha generato polemiche e alimentato le discussioni sul suo ruolo in Report. L’episodio ha suscitato reazioni nel mondo politico e mediatico, mettendo in discussione il suo futuro alla guida del programma. La vicenda si aggiunge alle tensioni già presenti tra il giornalista e alcuni esponenti dell’azienda. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e il caso resta aperto.

Un audio privato attribuito a Sigfrido Ranucci ha acceso un nuovo caso politico e mediatico, alimentando le polemiche sul futuro del giornalista alla guida di Report. Nel messaggio vocale, risalente al 2021 e pubblicato dal quotidiano La Verità, il conduttore afferma che «anche dentro la Rai c’è un po’ di mafia e di massoneria». La diffusione dell’audio ha provocato le reazioni delle forze di centrodestra, mentre il comitato etico della Rai, già impegnato ad approfondire altri aspetti della vicenda che riguarda Ranucci, valuta anche questo nuovo elemento. Le accuse e le richieste di chiarimento. Le dichiarazioni contenute nel vocale hanno suscitato dure critiche da parte di esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e del sindacato Unirai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “In Rai c’è un po’ di mafia e di massoneria”: bufera su Ranucci dopo l’audio privato, il futuro a Report in bilico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«In Rai un po' di mafia e massoneria», l'audio attribuito a Ranucci scatena le polemicheÈ stato diffuso un audio attribuito a Sigfrido Ranucci, in cui si afferma che all’interno della Rai ci sarebbe presenza di mafia e massoneria.

Ranucci: «In Rai un po’ di mafia e massoneria»Sigfrido Ranucci, vicedirettore di Rai e conduttore di Report, ha rilasciato dichiarazioni in cui afferma che all’interno dell’azienda ci sarebbero...

Temi più discussi: 'Massoni in Rai', polemica sulle intercettazioni di Ranucci; In Rai mafia e massoni, nuova bufera su Ranucci. La destra: ora chiarisca; Ranucci e la massoneria in Rai: è polemica sull'intercettazione; RaiNews. . Io amo la Sicilia perché non mi piace dice il magistrato ucciso dalla mafia 34 anni fa in un'inedita intervista della Rai Sicilia, risalente al 1987. Bisogna partire dalla considerazione che ci sono cose che non vanno e che devono essere cambiate.

'Anche dentro la Rai c'è un po' di mafia, un po' di massoneria': così Sigfrido Ranucci in una intercettazione rilanciata oggi da La Verità. Per i componenti di Fratelli d'Italia della Commissione Vigilanza Rai sono parole 'gravissime' #ANSA x.com

'Massoni in Rai', polemica sulle intercettazioni di RanucciAnche dentro la Rai c'è un po' di mafia, un po' di massoneria'': così Sigfrido Ranucci in una intercettazione rilanciata oggi da La Verità, che ci apre il giornale in cui il giornalista spiega: ''è ... ansa.it

In Rai mafia e massoni, nuova bufera su Ranucci. La destra: ora chiariscaLa Verità pubblica un audio inviato alla influencer Pelliccia. Viale Mazzini: frasi già al vaglio del comitato etico ... repubblica.it