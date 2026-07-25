Sigfrido Ranucci, vicedirettore di Rai e conduttore di Report, ha rilasciato dichiarazioni in cui afferma che all’interno dell’azienda ci sarebbero elementi di mafia e massoneria. La comunicazione è stata diffusa tramite un audio, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. Ranucci non ha fornito prove concrete a sostegno delle sue affermazioni. La Rai non ha commentato pubblicamente le dichiarazioni del dirigente.

Sigfrido Ranucci, volto di Report e vicedirettore della Rai, si lascia andare a pesanti considerazioni sull'azienda di cui fa parte. In un audio in possesso de La Verità, registrato durante una conversazione con Valentina Pelliccia, il giornalista parla di «mafiosi e massoni in Rai», evocando anche l'esistenza di servizi segreti deviati e logge segrete. L'assessore del Municipio 1 e candidato alle primarie del centrosinistra per Milano conferma le parole pronunciate alla Zanzara e rivendica la frase davanti al pubblico di Stazione Radio. Mariangela Sandrone, che ha riaperto la gioielleria insieme a una delle figlie, racconta l'incontro con il marito nel carcere di Bollate: «Spero torni presto a casa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ranucci: «In Rai un po’ di mafia e massoneria»

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Le parole di Sigfrido Ranucci alle accuse di Valter Lavitola

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