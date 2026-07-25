È stato diffuso un audio attribuito a Sigfrido Ranucci, in cui si afferma che all’interno della Rai ci sarebbe presenza di mafia e massoneria. I messaggi vocali sono stati pubblicati dal quotidiano La Verità e si trovano tra le conversazioni su WhatsApp. La pubblicazione ha suscitato reazioni e polemiche, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla provenienza o sulla data dei messaggi. La Rai non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda.

«Anche dentro la Rai c'è un po' di mafia, un po' di massoneria»: è una delle frasi contenute in alcuni messaggi vocali WhatsApp che La Verità attribuisce a Sigfrido Ranucci e ha pubblicato oggi, aprendo con la vicenda la prima pagina del quotidiano. Negli audio attribuiti al vicedirettore Rai e conduttore di Report si sente anche la frase: «è da dentro che si fanno le battaglie». Fratelli d'Italia: «O denuncia o intervenga l'azienda» Per i componenti di Fratelli d'Italia della Commissione di vigilanza Rai: «Sono gravissime le parole di Sigfrido Ranucci riportate oggi da La Verità. Si tratta di affermazioni pesantissime fatte da un dirigente contro la sua stessa azienda, che gettano ombre inquietanti sulla Rai». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - «In Rai un po' di mafia e massoneria», l'audio attribuito a Ranucci scatena le polemiche

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