Stasera su Rai 5 va in onda in prima visione “Paradise Is Burning”, un film svedese vincitore nel 2023 del Premio per la regia nella sezione Orizzonti al Festival di Venezia. La pellicola, in programmazione alle 21.20, è un coming of age che racconta la crescita di un giovane protagonista. È stato presentato al festival veneziano e ora viene trasmesso per la prima volta in televisione.

P aradise Is Burning – in onda stasera 27 luglio su Rai 5, ore 21.20 – è un appassionante coming of age svedese presentato con successo al Festival di Venezia del 2023. Protagoniste del film sono tre sorelle abbandonate dalla madre che cercano di restare unite, affrontando da sole il difficile passaggio dall’infanzia all’età adulta. Aspettando la Mostra del Cinema di Venezia 2026, presentati alla SIC 7 film in concorso, 1 è italiano X Leggi anche › “Paradise is Burning”: la recensione del film di Mika Gustafson Paradise Is Burning: la trama del film stasera 27 luglio in prima tv su Rai 5. In un quartiere operaio in Svezia, le sorelle Laura (Bianca Delbravo), Mira (Dilvin Asaad) e Steffi (Safira Mossberg) se la cavano da sole, abbandonate a se stesse da una madre assente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - In prima tv su Rai 5 il coming of age svedese "Paradise Is Burning", vincitore a Venezia nel 2023 del Premio per la Regia nella sezione Orizzonti

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