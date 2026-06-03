Prendi due delle star più amate di Hollywood, una location da sogno, una bella trama romantica e voilà: stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 va in onda Ticket to Paradise di Ol Parker. Protagonisti Julia Roberts e George Clooney. Se non tutto funziona nella commedia-litigarella del 2022, scritta e diretta dal regista già autore del successo Mamma Mia! Ci risiamo, va detto che i duetti di odio-amore tra i due protagonisti – con i gustosi dietro le quinte sul bacio tra i due, grandi amici nella vita reale – da soli valgono la visione. Julia&George, che interpretano una coppia di ex sposi che non si sopporta più, si ritrovano sulla costa paradisiaca di Bali, Indonesia, dove la figlia Lily ( Kaitlyn Dever ) intende sposarsi con un ragazzo locale, Gede ( Maxime Bouttier ). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv la divertente rom-com con George Clooney e Julia Roberts "Ticket to Paradise". Su Canale 5 in prima serata

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GOSSIP: ZIA NICOLE E SARA HANNO LITIGATO CON LA LORO AMICA PER COLPA DEL FIDANZATO MARANZA!

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