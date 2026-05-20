Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Film di apertura controverso del Festival di Venezia 2023 a in onda con Pierfrancesco Favino, Comandante arriva stasera in tv alle 21.40 su Rai 1. Si tratta della ricostruzione di un episodio di guerra e umanità accaduto durante la Seconda guerra mondiale, storia vera del militare Salvatore Todaro. Ma controverso perché? Salvatore Todaro (Favino) è il capitano del sommergibile Cappellini della Regia Marina. Il Comandante applica metodi fuori dalla norma: la prua è rinforzata in acciaio, colpi di cannone vengono sparati in emersione per affrontare faccia a faccia il nemico e l’equipaggio è armato di pugnale, sempre pronto a combattere corpo a corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stasera in prima tv il film con Pierfrancesco Favino che ha spaccato la critica al Festival di Venezia 2023

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