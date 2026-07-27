Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | turni aperti per Scelta Provincia Termine 30 luglio AGGIORNATO

Sono stati annunciati 46.642 posti disponibili per le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 202627, con termine di attribuzione previsto entro il 21 agosto. Se necessario, si utilizzerà una mini call veloce per assegnare eventuali posti residui. Sono stati aperti anche turni di scelta provincia, con scadenza per le candidature al 30 luglio.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: 46.642 posti da attribuire entro il 21 agosto, se si renderà necessario ricorrere alla mini call veloce. Prima fase entro il 30 luglio con lo scorrimento di GaE e concorsi. Il Ministero ha avviato la procedura, ecco i turni aperti. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. L’Aquila da GaE – dal 10 luglio 2026 ore 17. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti e 150 GPS preferenze: ci siamo. Le risposte ai vostri quesiti

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