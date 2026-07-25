Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ultimo weekend di luglio con turni aperti per Scelta Provincia AGGIORNATO

Notizia in breve

Per l’anno scolastico 202627, sono previsti 46.642 posti da assegnare tramite immissioni in ruolo entro il 21 agosto. Se necessario, si utilizzerà una mini call veloce per completare le assegnazioni. L’ultimo weekend di luglio sarà dedicato ai turni aperti per la scelta della provincia. Le procedure riguardano il personale docente e si svolgeranno in diverse fasi, con possibilità di aggiornamenti in base alle esigenze di organico.