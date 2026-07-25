Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ultimo weekend di luglio con turni aperti per Scelta Provincia AGGIORNATO
Per l’anno scolastico 202627, sono previsti 46.642 posti da assegnare tramite immissioni in ruolo entro il 21 agosto. Se necessario, si utilizzerà una mini call veloce per completare le assegnazioni. L’ultimo weekend di luglio sarà dedicato ai turni aperti per la scelta della provincia. Le procedure riguardano il personale docente e si svolgeranno in diverse fasi, con possibilità di aggiornamenti in base alle esigenze di organico.
Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: 46.642 posti da attribuire entro il 21 agosto, se si renderà necessario ricorrere alla mini call veloce. Prima fase entro il 30 luglio con lo scorrimento di GaE e concorsi. Il Ministero ha avviato la procedura, ecco i turni aperti. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: ultimo weekend di luglio con turni aperti per Scelta Provincia AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo 2026/2027: novità tra contingenti ed elenchi regionali
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