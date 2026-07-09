Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con Sicilia

Le procedure per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627 sono state avviate, con i turni aperti su Istanze online per la scelta della provincia. La fase 1 riguarda la selezione delle sedi. Il decreto ministeriale, ancora in attesa, definirà il contingente autorizzato, con il Ministero che ha richiesto il 100% dei posti vacanti. Gli Uffici Scolastici sono autorizzati a procedere con le procedure di assunzione.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. Avvio fase 1: domanda dalle ore 17:00 del 10 luglio 2026 fino alle ore 23:59 del 12 luglio 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina

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