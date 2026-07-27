Poteva mancare il solito intervento sconclusionato di Ilaria Salis? Certamente no. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha scritto un lungo post su X per commentare quanto accaduto in Val di Susa. Non condanna le violenze, non cita la guerriglia e non difende gli agenti delle forze dell'ordine che sono rimasti feriti. Al contrario, si limitare a ribadire che sostiene la causa degli antagonisti. E, in effetti, dalla Salis non ci si poteva aspettare nulla di diverso. "Da troppo tempo la Val di Susa è un territorio che vive – e resiste – sotto occupazione militare - il post della Salis -. È un dato di fatto che una parte significativa della popolazione non vuole un’opera considerata inutile e nociva, oltre che un enorme spreco di risorse pubbliche e l’ennesimo regalo agli speculatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis non condanna le violenze, le parole surreali: "Ora e sempre No Tav"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontri Torino, Ilaria Salis condanna e accusa il governo

Notizie e thread social correlati

Ilaria Salis condannata, interviene Nicola Fratoianni: le sue paroleNicola Fratoianni ha commentato la condanna in primo grado di Ilaria Salis, eurodeputata eletta con Alleanza Verdi e Sinistra.

La strana difesa di Ilaria Salis sulla condanna e la giusta causa: la notifica, le «gravi inadempienze» e il presunto ricattoL’eurodeputata Ilaria Salis sostiene di non aver mai ricevuto le notifiche relative al procedimento avviato dai suoi ex collaboratori, Valentina...

Temi più discussi: Ilaria Salis: Condanna? Vicenda surreale, giudizio di primo grado si è svolto a mia insaputa; Avs, Ilaria Salis condannata per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa; Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori: maxi-risarcimento da 300mila euro; Ilaria Salis condannata a Milano per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa: maxi risarcimento da 300mila euro.

#IlariaSalis contesta la condanna in primo grado a oltre 300mila euro per il licenziamento di due ex collaboratori e annuncia appello. L’eurodeputata sostiene di non aver ricevuto le notifiche e rivendica una giusta causa. x.com

Ilaria Salis condannata a risarcire due ex collaboratori reddit

I collaboratori licenziati da Ilaria Salis e il palazzo di proprietà sul Canal Grande a Venezia affittato a 1.500 euro a notte. L'eurodeputata diceva: Non li lascio senza ...Ilaria Salis è stata condannata a versare 300mila euro ai due ex collaboratori che oggi gestiscono un b&b completamente automatizzato vicino a Rialto. Valentina Dadda: È della mia famiglia da tre gen ... corrieredelveneto.corriere.it

Ilaria Salis di nuovo nei guai, condannata dal tribunale di Milano: Ha licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa. L'eurodeputata: Confido nell'AppelloE' stata condannata dal tribunale per aver licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa. Non stiamo parlando di un imprenditore senza scrupoli ma della paladina di Avs, Ilaria Salis. E, iron ... adnkronos.com