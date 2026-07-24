La strana difesa di Ilaria Salis sulla condanna e la giusta causa | la notifica le gravi inadempienze e il presunto ricatto

L’eurodeputata Ilaria Salis sostiene di non aver mai ricevuto le notifiche relative al procedimento avviato dai suoi ex collaboratori, Valentina Dadda e Francois Gelmetti. La difesa si concentra sulle presunte «gravi inadempienze» e su un possibile ricatto, coinvolgendo la questione della corretta notifica legale. La vicenda riguarda una contestazione di condotta e la comunicazione formale delle accuse, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli sviluppi del procedimento.

L’eurodeputata Ilaria Salis dice che non ha mai trovato le notifiche del procedimento avviato dai suoi ex collaboratori Valentina Dadda e Francois Gelmetti. Ma ha trovato quella della sentenza: «L’hanno mandata alla stessa residenza, ma l’ufficiale giudiziario ha lasciato un avviso e sono andata a ritirarla». E sostiene che l’abbiano in qualche modo ricattata: «A gennaio 2025 mi hanno detto che non erano possibili conciliazioni, che avrebbero contattato la stampa per rovinare la mia reputazione. Mi sono assicurata che non restassero senza sostentamento e ho chiuso». Ma il collega di partito Mimmo Lucano la critica: «I lavoratori non possono essere mandati a casa così». 🔗 Leggi su Open.online

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