Nicola Fratoianni ha commentato la condanna in primo grado di Ilaria Salis, eurodeputata eletta con Alleanza Verdi e Sinistra. La vicenda giudiziaria riguarda un procedimento in corso contro l'esponente politica, che ha ricevuto una decisione negativa da parte del tribunale. La condanna ha suscitato reazioni nel panorama politico, con dichiarazioni di sostegno e di critica. La vicenda rimane oggetto di attenzione pubblica e mediatica.

. Il caso di Ilaria Salis, eurodeputata eletta con Alleanza Verdi e Sinistra, torna al centro del dibattito politico dopo la condanna in primo grado emessa nei suoi confronti. Una sentenza che ha immediatamente scatenato reazioni nel mondo politico, a partire da quella del leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Il segretario del partito è intervenuto a margine di un convegno sul G8, commentando per la prima volta pubblicamente l’esito del processo di primo grado a carico dell’europarlamentare. Le parole di Fratoianni: rispetto per le sentenze, ma fiducia in Salis. Fratoianni ha voluto sottolineare, prima di tutto, un principio di fondo che il suo partito intende ribadire: per Sinistra Italiana il rispetto delle decisioni della magistratura e dei diritti dei lavoratori resta un valore fuori discussione, in ogni circostanza. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Ilaria Salis condannata, interviene Nicola Fratoianni: le sue parole

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