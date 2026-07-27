Il video dell' intervento degli artificieri a Bologna | la valigia trovata vicino alla fermata del bus

Un allarme bomba ha portato alla chiusura di via Irnerio tra via Centotrecento e porta San Donato. La polizia ha sequestrato una valigia trovata vicino a una fermata del bus e ha inviato gli artificieri per controlli. Il traffico è stato temporaneamente interrotto mentre le verifiche erano in corso. Un video mostra l'intervento degli artificieri sul luogo. Nessuna esplosione è stata segnalata fino a questo momento.

Allarme bomba in via Irnerio: la strada è stata chiusa tra via Centotrecento e porta San Donato, i carabinieri e la squadra degli artificieri sul posto hanno provveduto alle verifiche.??Stando a quanto appreso è stata trovata una borsa abbandonata alla fermata del bus. Il bagaglio è stato trovato appoggiato alla pensilina. La strada è stata chiusa in maniera precauzionale.??Gli operatori sono intervenuti al lavoro per verificare il contenuto ma alla fine è risultato un falso allarme. Il traffico è quindi stato bloccato e lunghe code si sono create dal lato di via Irnerio. . 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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