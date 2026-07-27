Bologna via Irnerio chiusa per una valigia sospetta alla fermata del bus ma è un falso allarme bomba

In via Irnerio a Bologna, la strada è stata chiusa tra via Centotrecento e Porta San Donato a causa di una valigia sospetta trovata alla fermata del bus. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri. Tuttavia, si tratta di un falso allarme bomba, poiché la borsa abbandonata non conteneva sostanze o oggetti pericolosi. La zona è stata riaperta dopo le verifiche.

Allarme bomba in via Irnerio: strada chiusa tra via Centotrecento e Porta San Donato, carabinieri e la squadra degli artificieri sul posto. Stando a quanto appreso è stata trovata una borsa abbandonata alla fermata del bus. Il bagaglio è appoggiato alla pensilina. La strada è stata chiusa in maniera precauzionale Gli operatori sono intervenuti al lavoro per verificare il contenuto ma alla fine è risultato un falso allarme. Il traffico è quindi bloccato e lunghe code si sono create dal lato di via Irnerio. . 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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