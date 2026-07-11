A processo il padre che ha schiaffeggiato la figlia a scuola per i video su TikTok e l’ha aggredita alla fermata del bus

Un padre è a processo per aver schiaffeggiato la figlia a scuola a causa di video pubblicati su TikTok e per averla aggredita alla fermata del bus. Secondo quanto riportato, l’episodio più grave si è verificato il 9 agosto 2024, quando l’uomo ha incontrato la minorenne vicino a un fast food con alcuni amici. Dopo che la ragazza ha rifiutato di salire in auto, l’uomo ha perso il controllo e ha aggredito la figlia.

Come ricostruito dalle pagine de Il Messaggero, l’episodio più grave al centro dell’udienza preliminare risale al 9 agosto 2024. L’uomo ha incontrato la minorenne in compagnia di alcuni amici vicino al McDonald’s di San Sisto e, di fronte al suo rifiuto di salire in auto, ha perso il controllo. Le carte dell’inchiesta descrivono un’aggressione violenta: il cinquantatreenne l’ha prima trascinata per un braccio e afferrata per i capelli, per poi colpirla al volto e sbatterle la testa contro la pensilina per due volte, facendola cadere a terra. A far scattare le indagini è stata la denuncia sporta dalla madre, assistita dal proprio legale di fiducia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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