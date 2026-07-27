Brescia, 27 luglio 2026 – La telenovela del varano di Montichiari continua. Come la sua caccia perché sapere che nelle campagne del comune bresciano circola un lucertolone di duecento chili chi non è proprio piacevolissimo. Tanto che il sindaco è pronto a emettere "una ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti”. L’avvistamento e le ricerche. Per cercare il grosso rettile che è stato avvistato due volte, una con tanto di foto, nei campi attorno al paese, la polizia provinciale ha utilizzato anche droni dotati di termocamera, che hanno per ora rilevato la presenza di molti animali ma non del varano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il varano è l’indiscussa star dell’estate di Montichiari tra ironia sui social, paura e ordinanze

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