Un varano terrorizza Montichiari | strade off limits trappole e droni per stanare il predatore

Da brescia.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un varano si aggira nelle strade di Montichiari, costringendo le autorità a chiudere alcune vie e a installare trappole. Sono stati utilizzati anche droni per monitorare e cercare di catturare l’animale. La presenza del rettile, che si sospetta sia fuggito da un’attività privata, ha causato preoccupazione tra i residenti, che sono stati invitati a mantenere la calma e a evitare zone dove si è segnalata la sua presenza.

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Il "guardiano" silenzioso della Bassa. Per un sottile scherzo del destino e dell'etimologia - visto che il «varano» deriva da una parola araba che significa "guardiano" -, la presenza dell’animale predatore da qualche giorno sta preoccupando i residenti di Montichiari e dei paesi limitrofi nella bassa bresciana. La segnalazione di alcuni agricoltori della zona è stata verificata e rilanciata dall'account Instagram Orgoglio Bresciano e nel volgere di poche ore si è trasformata in un meme da social. In realtà, l'avvistamento di questo rettile sancisce una situazione delicata – si tratta di un predatore carnivoro ed è dotato di una minima quantità di veleno – pertanto le autorità municipali hanno disposto il divieto di circolazione a piedi lungo le strade del perimetro interessato (nella foto di seguito). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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