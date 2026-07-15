Tra ironia e sensualità Elena Barolo si mostra così sui social

Da bollicinevip.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’immagine mostra un’ex velina in piedi in riva al mare, con i vestiti bagnati e i capelli umidi. La donna sorride leggermente mentre si trova sulla spiaggia, con il mare sullo sfondo. Sul social ha scritto un messaggio che invita a superare le delusioni sentimentali con un tocco di leggerezza e ironia. La foto è stata condivisa recentemente e ha ricevuto molte reazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

. L’ex velina condivide una foto bagnata in riva al mare e lancia un messaggio originale per superare le delusioni sentimentali con un pizzico di leggerezza. Elena Barolo torna al centro dell’attenzione con un post che mescola ironia, sensualità e un messaggio destinato a far parlare. L’ex velina ha scelto i social per raccontare, a modo suo, come si possono archiviare le delusioni sentimentali, affidando ad Achille Lauro il ruolo di colonna sonora ideale per voltare pagina. Un riferimento leggero, ma impossibile da ignorare, che ha immediatamente acceso la curiosità dei follower e trasformato uno scatto estivo in uno degli argomenti più commentati delle ultime ore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Non a caso sui social si è scatenata l'ironia: «Ecco come appaio io dopo aver esagerato con una battuta»Un video pubblicato sui social mostra un gorilla di 13 anni allo zoo di Higashiyama, Nagoya, che sembra rappresentare un partner in fuga dopo una...

Leggi anche: La gaffe del museo: l’Assunzione di Maria diventa 'Recruitment of Mary'. E sui social si scatena l’ironia degli utenti

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web