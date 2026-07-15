Tra ironia e sensualità Elena Barolo si mostra così sui social
Un’immagine mostra un’ex velina in piedi in riva al mare, con i vestiti bagnati e i capelli umidi. La donna sorride leggermente mentre si trova sulla spiaggia, con il mare sullo sfondo. Sul social ha scritto un messaggio che invita a superare le delusioni sentimentali con un tocco di leggerezza e ironia. La foto è stata condivisa recentemente e ha ricevuto molte reazioni.
. L’ex velina condivide una foto bagnata in riva al mare e lancia un messaggio originale per superare le delusioni sentimentali con un pizzico di leggerezza. Elena Barolo torna al centro dell’attenzione con un post che mescola ironia, sensualità e un messaggio destinato a far parlare. L’ex velina ha scelto i social per raccontare, a modo suo, come si possono archiviare le delusioni sentimentali, affidando ad Achille Lauro il ruolo di colonna sonora ideale per voltare pagina. Un riferimento leggero, ma impossibile da ignorare, che ha immediatamente acceso la curiosità dei follower e trasformato uno scatto estivo in uno degli argomenti più commentati delle ultime ore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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