Tra ironia e sensualità Elena Barolo si mostra così sui social

Notizia in breve

Un’immagine mostra un’ex velina in piedi in riva al mare, con i vestiti bagnati e i capelli umidi. La donna sorride leggermente mentre si trova sulla spiaggia, con il mare sullo sfondo. Sul social ha scritto un messaggio che invita a superare le delusioni sentimentali con un tocco di leggerezza e ironia. La foto è stata condivisa recentemente e ha ricevuto molte reazioni.