Il Torino ha portato a termine un rientro in città dopo 12 giorni di allenamenti. Due giovani giocatori si sono distinti: Cacciamani, che ha mostrato buone qualità di corsa, e Luongo, che ha dato dimostrazione di inventiva in campo. La squadra si è concentrata sulle attività con i giovani, integrando anche le indicazioni del tecnico. Non sono stati comunicati dettagli su partite o risultati specifici.

Due ragazzi con un futuro davanti. Con 12 giorni di carico nelle gambe e con un bel po’ di spunti derivanti dalle idee del proprio tecnico, il Torino è rientrato in città. E mercoledì, dopo tre giorni di stop, tornerà a lavorare al Filadelfia in vista del test di domenica in Inghilterra contro il Burnley (ore 16 italiane). Partendo anche da Andrea Luongo e Alessio Cacciamani, talenti usciti dal vivaio che stanno bussando prepotentemente alle porte della Serie A. Uno degli aspetti che hanno colpito di più nel ritiro in Trentino è stata l’apertura dimostrata da Abate verso i più giovani. Tra questi, quello che si è messo maggiormente in luce è stato senz’altro il 18enne Andrea Luongo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Torino punta sui giovani: Cacciamani vola, Luongo inventa

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