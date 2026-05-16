Nella prima partita dei playoff, la Juve Stabia si trova in vantaggio grazie a due assist di Cacciamani, che consentono a Mosti e Okoro di segnare e portare il punteggio sul 2-0. Tuttavia, negli ultimi minuti, il Monza reagisce con due gol di Carboni e Delli Carri, entrambi segnati all’89’, e riesce a pareggiare 2-2. La gara si svolge al Menti, con entrambe le squadre che cercano di conquistare un risultato favorevole in vista delle prossime sfide.

La Juve Stabia spreca e il Monza ne approfitta. Finisce 2-2 la semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Al Menti succede tutto nella ripresa: Cacciamani manda in gol prima l’ex Mosti e poi Okoro. Ma la squadra di Abate si fa rimontare nel finale. Al 77’ Carboni accorcia e a un minuto dalla fine Delli Carri risolve una mischia in area beffando i gialloblù. Si decide tutto martedì nella sfida di ritorno all’U-Power Stadium. Ora capitan Pessina e compagni hanno a disposizione due risultati su tre, non sono previsti supplementari e rigori. In caso di parità al termine dei 180’ conquisterà la finale il club meglio piazzato a fine stagione: cioè il Monza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andata playoff: Cacciamani inventa, la Juve Stabia ci crede. Rimontona Monza: all'89' è 2-2

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