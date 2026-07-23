Nella prima amichevole della stagione, i giovani cresciuti nel vivaio si sono distinti, con Cacciamani e Luongo in evidenza. La partita si è conclusa con risultati che hanno visto protagonisti diversi talenti emergenti, confermando la buona forma del settore giovanile. Entrambi i giocatori hanno mostrato una buona intesa e capacità di adattamento, attirando l’attenzione degli allenatori e dei tifosi. La prestazione ha segnato una svolta nelle aspettative sulla crescita dei giovani in rosa.

È l’anno dei giovani? Parrebbe proprio di sì, e non solo nelle intenzioni ma proprio nei fatti. Ieri pomeriggio, ad esempio, nella prima amichevole contro una squadra professionistica, l'Alcione (tra l’altro, con un tasso tecnico pregevole per la Serie C e un’ottima organizzazione), Abate ha riversato in campo buona parte della meglio gioventù granata. Senza timori o paure, a petto in fuori, perché questo allenatore lo ha sempre fatto (a Terni, e poi soprattutto alla Juve Stabia): i giovani prima li lancia, poi li rende protagonisti. Gli effetti speciali di una partita di allenamento che, viceversa sarebbe stata da archiviare come ordinaria amministrazione in tempo di ritiro, nascono dal fatto che in campo il Toro ha riversato gli ultimi tre-quattro anni di programmazione, investimenti e lavoro svolto alle spalle della prima squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Torino, da Cacciamani a Luongo: brillano i giovani cresciuti nel vivaio

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TORINO-ALCIONE 1-0 Torino (3-4-2-1): Paleari (46' Mascardi); Coco (60' Dellavalle), Ismajli (81' Pellini), Biraghi (69' Carrascosa); Dembélé (46' Aboukhlal), Gineitis (46' Ili? [84' Kugyela]), Luongo (69' Dalla Vecchia), Cacciamani (60' Bianay-Balcot); Casadei ( x.com

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