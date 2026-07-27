Il sussurro del fuoco Javier Castillo | Ci accorgiamo di vivere solo quando la morte ci sfiora

Da dilei.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sussurro del fuoco, scritto da Javier Castillo e pubblicato da Salani, è un thriller che combina mistero, suspense e riflessioni sulla vita e la morte. L’autore, noto per i suoi romanzi di questo genere, propone una narrazione intensa e coinvolgente. Il libro si inserisce nel filone di storie che affrontano temi esistenziali, mantenendo un tono teso e avvincente. È consigliato a chi cerca un romanzo che unisce intrigo e profondità riflessiva.

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Se volete provare qualche brivido in questa torrida estate, dovete leggere Il sussurro del fuoc o di Javier Castillo, edito da Salani. Javier Castillo ci ha abituato ai suoi thriller, fatti di mistero, suspence e riflessione esistenziale e Il sussurro del fuoco non fa eccezione. Anzi è probabilmente il suo romanzo più inquietante e magnetico. Non è quindi un caso che sia stato tradotto in 27 lingue e abbiamo venduto oltre 2,5 milioni di copie. Offerta Javier Castillo, Il sussurro del fuoco 19,90 EUR?5% 18,90 EUR Acquista su Amazon Il sussurro del fuoco è un thriller che unisce mistero e riflessione esistenziale. Che cosa ti ha ispirato questa storia? Tutto è nato osservando le persone intorno a me. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Il sussurro del fuoco, Javier Castillo: “Ci accorgiamo di vivere solo quando la morte ci sfiora”
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