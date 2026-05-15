Il 8 maggio è stato pubblicato il nuovo singolo di un'artista italiana, intitolato “Quando poi ci lasceremo”. La canzone tratta il tema delle relazioni, mostrando un contrasto tra emozioni e desiderio di mantenere un legame, anche quando i sentimenti cambiano. In un’intervista, l’artista ha spiegato che nel brano si parla di come sia possibile conservare un rapporto, nonostante le trasformazioni emotive. Ha anche commentato le possibilità di partecipare al Festival di Sanremo nel 2027, affermando che ci sarà solo con la canzone giusta.

L’8 maggio è uscito il nuovo singolo di Giordana Angi, “Quando poi ci lasceremo”. Il brano affronta il tema delle relazioni attraverso un contrasto emotivo: non racconta una fine definitiva, ma il desiderio di conservare un legame anche dopo i cambiamenti. Con uno stile intenso ma allo stesso tempo energico, la cantautrice descrive quei rapporti che resistono alle difficoltà, trasformandosi senza sparire davvero. La canzone mette al centro il valore del tempo condiviso, delle emozioni che continuano a vivere e delle persone che, anche quando si allontanano, lasciano qualcosa di profondo. Un pezzo che unisce leggerezza musicale e riflessione sentimentale, confermando ancora una volta la scrittura personale e autentica dell’artista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Intervista a Giordana Angi: “In Quando poi ci lasceremo canto l’importanza di mantenere vivo un legame quando cambiano i sentimenti. Sanremo 2027? Solo con la canzone giusta”

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Giordana Angi parla dell’importanza del contatto con il pubblico!

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