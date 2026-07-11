Da Napoli ai messaggi del mondo della musica e del governo, il ricordo del cantautore si concentra sul peso della sua eredità artistica e sul legame lasciato in generazioni di ascoltatori La morte di Peppino Di Capri, scomparso a 86 anni, ha suscitato un’ondata di cordoglio che attraversa ist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Peppino Di Capri, le reazioni, Conti: "Ci hai fatto innamorare", Giuli: "Continuerà a vivere nelle sue canzoni"

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La Russa: “I suoi brani patrimonio della memoria collettiva”. Carlo Conti: “Ci hai fatto innamorare con le tue canzoni”. Il cordoglio della politica e dello spettacoloLa morte di Peppino Di Capri ha suscitato reazioni di cordoglio tra politici e artisti.

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Temi più discussi: È morto Peppino di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento; Peppino Di Capri morto dopo lunga malattia: il cantante di Champagne aveva 87 anni; È morto Peppino di Capri, il cantautore era malato da tempo. Tra i suoi successi Champagne, E mo e mo, Roberta, Let's Twist Again e St. Tropez Twist; Addio a Peppino di Capri, si è spento dopo una lunga malattia.

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Peppino Di Capri, la causa della morte e l'ultima esibizione da brividiDalla lunga malattia all'ultima esibizione nella sua Capri: gli ultimi capitoli della vita del grande Peppino Di Capri, morto oggi all'età di 87 anni. libero.it

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