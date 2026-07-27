Il sindaco di Bologna ha dichiarato di non aver richiesto la scorta, definendola un obbligo istituzionale, e ha chiesto alle istituzioni di lavorare insieme per ridurre la tensione. Ha anche espresso solidarietà agli agenti coinvolti in un'operazione in Val di Susa. Riguardo a un episodio avvenuto il 2 agosto, ha precisato di non aver coinvolto il caso di un uomo deceduto durante un intervento di polizia al Pilastro, ma ha ricordato che la città ha l'abitudine di partecipare a momenti di dolore collettivo.

«Io non ho chiamato in causa il 2 Agosto quando ho chiamato i bolognesi in piazza per Fakir.(l'uomo deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro) Ma penso che Bologna, ogni qualvolta si trovi ferita di fronte a una tragedia, è abituata a partecipare». Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, nella sua prima uscita pubblica con la scorta assegnatagli dalla Prefettura sabato, ha risposto così alle critiche che gli sono state mosse nell’ultima settimana a margine della presentazione delle iniziative di commemorazione del 2 Agosto 1980. «La partecipazione - dice - è la cosa più importante che abbiamo, il nostro bene più prezioso: una partecipazione democratica, non violenta, una partecipazione che ha sempre visto la città unita stare accanto alle vittime e chiedere verità e giustizia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Il sindaco di Bologna Lepore: «Non ho chiesto io la scorta, è un obbligo. Le istituzioni si uniscano per stemperare la tensione. Vicino agli agenti in Val di Susa»

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