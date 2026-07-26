«Lepore ti vogliamo come Fakir». «Speriamo che qualcuno ti pianti una pallottola in testa». «Per caso ha la scorta o non se lo fila nessuno? Così gli troviamo degli agenti su misura per lui». E adesso la scorta arriva davvero. Il sindaco Matteo Lepore venerdì mattina, come rivelato dal Corriere, ha presentato in Questura una denuncia-querela dopo le numerose minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di scontri in centro del post piazza per Abderrahim Fakir. Ora quei messaggi di insulti e minacce esplicite nei confronti del primo cittadino sono diventate un caso. Tanto che ieri si è stabilito che a tutela del sindaco verrà attivata una scorta, probabilmente leggera. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir, dopo le minacce per il sindaco di Bologna Lepore arriva la scorta. Solidarietà bipartisan: «Basta odio»

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Minacce web a Lepore dopo gli scontri pro Fakir, il sindaco di Bologna denuncia

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Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ieri in Questura ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce di morte ricevute sui social a seguito degli scontri avvenuti nel centro cittadino durante la manifestazione per Abderrahim Fakir. (Corriere di Bologna) x.com

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