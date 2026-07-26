La Prefettura di Bologna ha deciso di mettere in protezione il sindaco, assegnandogli una scorta, dopo aver riscontrato minacce online provenienti dai social network. Le intimidazioni sono arrivate nei giorni scorsi e sono legate alla vicenda della morte di Fakir. La misura è stata presa a seguito di messaggi che hanno generato preoccupazione e richiesto un intervento di sicurezza. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle minacce specifiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Prefettura dopo i messaggi intimidatori apparsi sui social. La Prefettura di Bologna ha disposto l’assegnazione della scorta al sindaco Matteo Lepore in seguito alle minacce ricevute attraverso i social network nei giorni scorsi, scaturite dopo la vicenda legata alla morte di Fakir. La misura di tutela è stata adottata a scopo precauzionale e, secondo le informazioni diffuse, diventerà operativa nei prossimi giorni. La notizia riportata dai principali quotidiani. L’indiscrezione è stata rilanciata da diversi organi di stampa nazionali, tra cui Corriere della Sera e la Repubblica, che riferiscono come la decisione sia arrivata dopo un’attenta valutazione delle intimidazioni rivolte al primo cittadino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Minacce online contro Matteo Lepore: disposta la scorta per il sindaco di Bologna

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