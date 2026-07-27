Durante una dimostrazione pubblica, un robot umanoide sviluppato da un’azienda statunitense si è improvvisamente bloccato e ha cessato di funzionare. Gli addetti sono intervenuti coprendolo con un telo nero e portandolo via mentre i presenti osservavano. L’incidente si è verificato nel corso di un evento dedicato alle innovazioni nel settore della robotica, interrompendo la presentazione in modo inatteso.

Doveva essere una dimostrazione delle più recenti innovazioni nel campo della robotica, ma l’evento ha preso una piega del tutto inaspettata. Un robot umanoide sviluppato dall’azienda statunitense Qualcomm si è infatti bloccato improvvisamente durante la presentazione e ha costretto i tecnici a intervenire davanti agli occhi del pubblico. Il malfunzionamento si è verificato mentre il dispositivo era sul palco per mostrare le sue capacità. Dopo alcuni tentativi di ripristinare il sistema, gli addetti hanno deciso di interrompere la dimostrazione: il robot è stato coperto con un telo nero e rimosso dalla scena tra lo stupore dei presenti. La scena è stata ripresa da diversi spettatori e i video hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, dove in poche ore sono diventati virali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il robot umanoide si blocca e “muore” sul palco durante la sua presentazione al pubblico: gli addetti lo coprono con un telo nero e lo portano via sotto gli occhi sconvolti dei presenti – VIDEO

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