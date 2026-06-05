Robot umanoide colpisce con un calcio un bambino durante uno spettacolo di arti marzialI – IL VIDEO

Durante uno spettacolo di arti marziali in una località dello Xinjiang, un robot umanoide ha colpito con un calcio un bambino tra il pubblico. L’incidente è stato registrato in un video che mostra il momento in cui il robot si muove e colpisce il bambino, che si trovava tra gli spettatori. Nessuna informazione è stata fornita sulla gravità delle ferite o sulle conseguenze dell’incidente.

Durante uno spettacolo in una località turistica dello Xinjiang, in Cina, un robot umanoide ha colpito con un calcio un bambino tra il pubblico mentre si stava esibendo in una dimostrazione. L’episodio è stato ripreso in video e ha iniziato rapidamente a circolare online, sollevando nuove domande sulla sicurezza di queste performance in contesti aperti. Il robot si trovava all’interno di un’area dedicata alle esibizioni e stava eseguendo una sequenza di movimenti ispirati alle arti marziali quando, durante la performance, ha colpito il piccolo spettatore facendolo cadere a terra. Secondo le ricostruzioni, l’automa non operava in autonomia, ma sarebbe stato controllato manualmente da un addetto della struttura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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