Lo nutrono lo proteggono lo portano persino a bere dell' acqua Gli scienziati del Canis Project lo hanno ripreso in un video definito senza precedenti Ecco la storia rarissima di questa convivenza
Un cucciolo di cane bianco di circa quattro mesi vive da alcune settimane insieme a un branco di lupi selvatici in Macedonia Centrale, Grecia. I ricercatori del Canis Project hanno documentato questa convivenza in un video ritenuto senza precedenti, in cui il cucciolo viene nutrito, protetto e accompagnato a bere dall’intero branco, anche dalla coppia dominante. Il video mostra il cane che gioca con i cuccioli di lupo e riceve cibo direttamente dai membri del gruppo.
U n cucciolo di cane bianco di circa quattro mesi vive da alcune settimane insieme a un branco di lupi selvatici nella Macedonia Centrale, in Grecia, dove i ricercatori del Canis Project lo hanno filmato mentre gioca con i cuccioli di lupo e riceve cibo direttamente dalla coppia dominante del gruppo. Un caso di convivenza raro, definito dagli esperti «senza precedenti», in una specie in cui i rapporti tra lupi e cani sono quasi sempre di rivalità, se non di aperto conflitto. Ritratti emotivi di cani e gatti. guarda le foto Chi è il cucciolo bianco adottato dal branco di lupi. Il protagonista della storia è un cucciolo maschio, dal mantello completamente bianco, che i ricercatori stimano abbia circa quattro mesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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