Un cucciolo di cane bianco di circa quattro mesi vive da alcune settimane insieme a un branco di lupi selvatici in Macedonia Centrale, Grecia. I ricercatori del Canis Project hanno documentato questa convivenza in un video ritenuto senza precedenti, in cui il cucciolo viene nutrito, protetto e accompagnato a bere dall’intero branco, anche dalla coppia dominante. Il video mostra il cane che gioca con i cuccioli di lupo e riceve cibo direttamente dai membri del gruppo.

U n cucciolo di cane bianco di circa quattro mesi vive da alcune settimane insieme a un branco di lupi selvatici nella Macedonia Centrale, in Grecia, dove i ricercatori del Canis Project lo hanno filmato mentre gioca con i cuccioli di lupo e riceve cibo direttamente dalla coppia dominante del gruppo. Un caso di convivenza raro, definito dagli esperti «senza precedenti», in una specie in cui i rapporti tra lupi e cani sono quasi sempre di rivalità, se non di aperto conflitto. Ritratti emotivi di cani e gatti. guarda le foto Chi è il cucciolo bianco adottato dal branco di lupi. Il protagonista della storia è un cucciolo maschio, dal mantello completamente bianco, che i ricercatori stimano abbia circa quattro mesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo nutrono, lo proteggono, lo portano persino a bere dell'acqua. Gli scienziati del Canis Project lo hanno ripreso in un video definito «senza precedenti». Ecco la storia (rarissima) di questa convivenza

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