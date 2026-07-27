Il ritorno di Salvini al Viminale è sempre più lontano

L’ipotesi di un ritorno di Salvini al Viminale si allontana, secondo fonti di Palazzo Chigi. In questa fase di tensioni sull’ordine pubblico, si pensa che un cambio al ministero dell’Interno possa comportare rischi politici. La maggioranza sembra preferire mantenere l’attuale governo, evitando modifiche nella guida del dicastero. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma le discussioni si concentrano sulla stabilità politica in un momento di crisi.

L’ipotesi di un ritorno di Matteo Salvini al Viminale sta perdendo quota. A Palazzo Chigi starebbe prevalendo la convinzione che, in una fase caratterizzata da forti tensioni sul fronte dell’ordine pubblico, un cambio alla guida del ministero dell’Interno rappresenterebbe un rischio politico. Ne parla oggi Repubblica, nell’articolo di Tommaso Ciriaco, citando «fonti di massimo livello», e scrive che gli ultimi episodi – dalla morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia a Bologna agli scontri in Val di Susa con oltre cento agenti feriti, fino alle polemiche sul sindaco di Bologna Matteo Lepore, finito sotto scorta dopo le minacce ricevute – avrebbero rafforzato l’idea che il Viminale debba restare affidato a Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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