Salvini e il ritorno al Viminale L’idea dell’annuncio a Pontida

Il vicepremier ha dichiarato di essere disponibile a tornare al Viminale, rilanciando l’idea di annunciare un ritorno a Pontida. Nel frattempo, il governo sta considerando un cambio di incarico al Ministero dei Trasporti, con il ministro attuale valutato per un possibile avvicendamento con un altro esponente.

Il vicepremier rilancia le sue mire sull’Interno: “Io a disposizione”. Meloni valuta l’avvicendamento con Piantedosi ai Trasporti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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