Il 20 dicembre 2024 il Tribunale di Palermo ha assolto Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti d’ufficio riguardo al blocco della nave Open Arms nel 2019. Questa decisione smentisce le ipotesi di processo in corso e potrebbe influenzare il ritorno del leader politico al Viminale. La vicenda giudiziaria si conclude con l’assoluzione, dopo anni di procedimento. La notizia si inserisce nel contesto delle discussioni sulla possibile rinnovata presenza di Salvini al ministero dell’Interno.

Romanzo Viminale parte 2. Tutto ha inizio il 20 dicembre 2024, quando il Tribunale di Palermo assolve Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti d’ufficio in relazione al blocco della nave Open Arms a inizio agosto 2019. Si tratta di una delle azioni più eclatanti compiute da quando è ministro dell’Interno del governo Lega-M5s. La sentenza di assoluzione, poi confermata in Cassazione a fine 2025, è piena perché, secondo i giudici, «il fatto non sussiste». Dopo il sollievo (Salvini rischiava fino a 15 anni di carcere) e la gioia condivisa con l’ avvocato Giulia Bongiorno, le parole d’ordine sulle labbra di ogni leghista che si rispetti diventano «ritorno al Viminale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

© Lettera43.it - Perché il ritorno di Salvini al Viminale rischia di restare uno slogan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rimpasto di governo, da Salvini al Viminale al ritorno di Sangiuliano: tutti gli scenari per il Meloni Bis - RETROSCENASono circolate voci di un possibile rimpasto di governo, con cambiamenti nel Ministero dell’Interno e il ritorno di un ex ministro dell’informazione.

Salvini e il ritorno al Viminale. L’idea dell’annuncio a PontidaIl vicepremier ha dichiarato di essere disponibile a tornare al Viminale, rilanciando l’idea di annunciare un ritorno a Pontida.

Temi più discussi: Salvini e il ritorno al Viminale. L’idea dell’annuncio a Pontida; La Ducia, il Truce e il Generale Meloni, Salvini, Vannacci, e l’eterno ritorno della destra illiberale; Lega, la riunione estiva ed il sogno del Viminale: tutti mandano messaggi; Tutto quello che c’è da sapere sulla sentenza Roggero.

Il ritorno al Viminale non è più solo il sogno impossibile di Matteo Salvini. Pure Giorgia Meloni alla fine si sarebbe convinta che possa essere la tattica giusta per frenare Vannacci. Nel giro del vicepremier, c'è chi caldeggia di spostare Piantedosi ai Trasporti. x.com

La rabbia di Salvini: Basta nord e il partito dei nostalgici! Vannacci? Non me ne frega un cazzo. Rilancia sul terzo mandatoIl segretario del Carroccio vuole regolare i conti con Romeo, Zaia, Fontana e a cena con i parlamentari a Villa Angelucci dice: I nemici interni fanno il male della Lega. Poi difende Roggero perché, ... ilfoglio.it

Salvini e il ritorno al Viminale. L’idea dell’annuncio a PontidaIl vicepremier rilancia le sue mire sull’Interno: Io a disposizione. Meloni valuta l’avvicendamento con Piantedosi ai Trasporti ... repubblica.it