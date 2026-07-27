Il rapper ha condiviso di aver adottato uno stile di vita più salutare, mangiando cibi sani e praticando il buddhismo. Ricorda un concerto ad Assago come un momento di grande successo, seguito però da un senso di vuoto. Conosciuto per aver cantato temi come droga, sesso esplicito, rabbia, violenza e esperienze carcerarie, ora si dedica anche a pratiche spirituali e a uno stile di vita più equilibrato.

È diventato ricco e famoso cantando tutti i temi tipici del rap: droga, sesso (esplicito), rabbia, violenza, oppressione e repressione, esperienza in carcere compresa. Ora sta preparando un nuovo disco, il quarto, in una sorta di clausura monastica: non solo perché l’uscita è prevista in autunno, ma perché Massimo Pericolo, all'anagrafe Alessandro Vannetti, 33enne varesotto che sbancava il mondo del rap nel 2019 a suon di «7 miliardi» e «Scialla semper», ha cambiato radicalmente vita. Come già il terzo disco, «Le cose cambiano», iniziava a raccontare tre anni fa. Davvero ha cambiato vita?«Mi sveglio presto, curo il corpo con un’alimentazione sana ed esercizio fisico — palestra e arti marziali —; curo la mente con la meditazione buddhista, cerco di evitare qualunque negatività». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Il rapper Massimo Pericolo e la nuova vita: «Mangio cibi sani e mi sono convertito al buddhismo. Ricordo ad Assago: un trionfo, poi il senso di vuoto»

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Gavirate - Massimo Pericolo ai giovani: Si può cambiare

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