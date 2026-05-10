A 87 anni dalla scomparsa del marito, una donna ha raccontato di sentirsi senza uno scopo. La sua vita è cambiata grazie a un nipote che l’ha introdotta a TikTok. Ora, tra un video e l’altro, condivide anche i pasti semplici che preferisce, come pane, salame e gorgonzola. La storia di questa donna si inserisce in un contesto in cui spesso i social uniscono generazioni diverse, creando momenti di leggerezza e spontaneità.

Chi “bazzica” tra TikTok e Instagram sicuramente gli sarà capitato di essersi imbattuti in nipote e nonna simpatici, allegri e “genuini”. La ricetta che li ha portati ad essere un vero e proprio fenomeno social con utenti letteralmente impazziti che si recano nelle librerie per un autografo nel nuovo libro del duo “ Una bambina con le rughe”. Sono Nonna Luigina, quasi 88enne, e il nipote Davide. Tutto inizia per caso. “Durante il lockdown, dopo la morte di mio marito Siro.- racconta nonna Luigina a Il Corriere della Sera- Eravamo sposati da sessant’anni (si commuove, ndr). Era bravissimo. Non litigavamo mai. Non siamo mai stati un’ora senza parlarci.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 87 anni dopo la morte di mio marito, mi pareva di non avere più un senso. Mio nipote mi ha salvato con TikTok. Cosa mangio? Pane, salame e gorgonzola”: la storia di Nonna Luigina

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