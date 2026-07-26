Gregorio Paltrinieri ha raccontato di aver avuto un incidente durante una sessione di nuoto, ammettendo di essersi fatto la pipì addosso e di aver dovuto togliersi il costume. Nonostante l’accaduto, ha continuato a nuotare nel gruppo. La confessione è stata rilasciata durante l’ultima puntata della stagione di Jeantoneria Podcast. L’atleta ha descritto l’episodio senza mezzi termini, condividendo un momento imbarazzante della sua esperienza sportiva.

“Io mi sono cagato addosso una volta”. Comincia così la confessione di Gregorio Paltrinieri, campione del nuoto azzurro ospite dell’ultima puntata della stagione di Jeantoneria Podcast. Paltrinieri, vincitore di 5 medaglie olimpiche, tra cui un oro nei 1500 stile libero a Rio 2016, nella seconda parte della sua straordinaria carriera si è specializzato anche nelle gare di nuoto di fondo in acque libere. Un contesto completamente diverso rispetto alle “comodità” della piscina, dove può capitare anche di dover far fronte a gravi “imprevisti”, compreso un impellente bisogno fisico: “Non ce la facevo più, stavo morendo”, sottolinea Paltrinieri raccontando il suo aneddoto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una volta mi sono cagato addosso. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume, non ce la facevo più. Poi ho continuato a nuotare nel gruppo”: il racconto di Paltrinieri

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