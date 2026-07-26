Meghan Markle ospite a sorpresa a Masterchef Australia | Non chiamatemi Duchessa

Meghan Markle è apparsa come ospite a sorpresa a Masterchef Australia, sostituendo temporaneamente il giudice Andy Allen, che è in congedo di paternità. La moglie di un ex membro della famiglia reale ha partecipato come giudice nel programma di cucina, portando con sé il marchio di lifestyle che possiede. Durante l’episodio, ha chiesto di essere chiamata semplicemente Meghan, evitando il titolo di Duchessa. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media e dei telespettatori.

Proprietaria del marchio di lifestyle As Ever e appassionata di cucina, la moglie di Harry ha sostituito il giudice del talent ed ex vincitore del programma, Andy Allen, attualmente in congedo di paternità. Poh Ling Yeow, l'amatissima giudice del programma e seconda classificata della prima stagione dello show, ha detto ai concorrenti di essere molto emozionata di dare il benvenuto all'ospite a sorpresa, prima che Meghan facesse il suo ingresso sul set. Una volta entrata in studio, lasciando tutti a bocca aperta, Poh le ha chiesto quindi se potesse chiamarla Duchessa, ma Markle ha voluto essere appellata semplicemente come Meghan, volendo sottolineare, forse, anche il suo disappunto verso i produttori dello show che nel video promozionale l'hanno descritta come «membro della famiglia reale britannica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Meghan Markle Stuns MasterChef Australia Fans With Surprise Guest Role

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