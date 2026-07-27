Il primo allevamento commerciale di polpi al mondo non si farà | stop al contestato progetto alle Canarie

Il progetto di creare il primo allevamento commerciale di polpi al mondo alle Canarie è stato annullato. La decisione è stata presa per motivi economici e amministrativi. Il progetto era stato oggetto di contestazioni da parte di gruppi animalisti e ambientalisti, che si opponevano alla sua realizzazione. La sospensione del progetto è stata comunicata ufficialmente, mettendo fine alle procedure di autorizzazione. La decisione ha ricevuto commenti favorevoli da parte di chi si opponeva all’allevamento.

Il primo allevamento commerciale di polpi al mondo non sarà realizzato alle Canarie per ragioni economiche e amministrative. Una decisione accolta come una vittoria da animalisti e ambientalisti, che da anni contestavano il progetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Vittoria per i polpi! Il primo allevamento intensivo non si fara

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