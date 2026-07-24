Dopo cinque anni di proteste, un allevamento intensivo di polpi previsto a Gran Canaria è stato annullato. La multinazionale spagnola aveva pianificato di creare un impianto con un milione di animali in vasca. Tuttavia, l’azienda ha deciso di interrompere il progetto, che avrebbe rappresentato il primo allevamento commerciale di questo tipo al mondo. Le opposizioni sono arrivate da associazioni ambientaliste, animaliste, dalla comunità scientifica e dai cittadini.

Il primo allevamento industriale – e perciò intensivo – di polpi non si farà. La multinazionale spagnola Nueva Pescanova ha deciso di abbandonare il progetto per costruire a Gran Canaria il primo sito commerciale al mondo, osteggiato da ben cinque anni da associazioni ambientaliste, animaliste, dalla comunità scientifica e dai cittadini. La conferma è arrivata ieri, giovedì 23 luglio, direttamente dall’Autorità portuale d i Las Palmas, che ha comunicato la rinuncia del gruppo internazionale con sede in Galizia. Una vittoria soprattutto per Compassion in World Farming (CIWF), l’organizzazione che più di tutte si è opposta all’impianto.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bloccato il primo allevamento intensivo di polpi, prevedeva un milione di animali nelle vasche: stop dopo 5 anni di proteste

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