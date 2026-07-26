La società incaricata di avviare il primo allevamento commerciale di polpi al mondo a Las Palmas ha deciso di rinunciare, citando motivazioni economiche e legali.

La società che avrebbe dovuto realizzare il primo allevamento commerciale di polpi al mondo a Las Palmas, alle Canarie, ha rinunciato citando considerazioni di natura economica e legale. Da anni era un progetto molto contestato dalle organizzazioni animaliste e ambientaliste, che hanno accolto il suo fallimento come una vittoria per i diritti degli animali. Tutti i polpi che vengono venduti e consumati sono animali selvatici, pescati specialmente nell’Oceano atlantico centro-orientale. Nel mondo non esistono allevamenti, anche se se ne parla da molti anni e ci sono diverse società interessate a quella che viene vista come una nuova opportunità economica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il piano per il primo allevamento di polpi al mondo è saltato

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