Il più antico teatro in legno d’Italia è patrimonio Unesco | quando Vittorio Gassman lo scelse per recitare la Divina Commedia

Notizia in breve

Un teatro in legno, situato a Sant’Agata Feltria, è stato inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dell’Unesco. È considerato il più antico teatro in legno d’Italia e risale a diversi secoli fa. In passato, è stato scelto da un famoso attore italiano per rappresentare la Divina Commedia. La struttura, di piccole dimensioni, si trova nel centro storico e rappresenta un esempio unico di architettura teatrale in legno.