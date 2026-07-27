Il più antico teatro in legno d’Italia è patrimonio Unesco | quando Vittorio Gassman lo scelse per recitare la Divina Commedia

Da ilrestodelcarlino.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un teatro in legno, situato a Sant’Agata Feltria, è stato inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dell’Unesco. È considerato il più antico teatro in legno d’Italia e risale a diversi secoli fa. In passato, è stato scelto da un famoso attore italiano per rappresentare la Divina Commedia. La struttura, di piccole dimensioni, si trova nel centro storico e rappresenta un esempio unico di architettura teatrale in legno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rimini, 27 luglio 2026 – Un piccolo teatro interamente in legno, custodito nel cuore di Sant’Agata Feltria, entra ufficialmente tra i luoghi da proteggere per l’intera umanità. Il Teatro Mariani, il più antico teatro in legno d’Italia, è stato riconosciuto Patrimonio mondiale dell’Unesco insieme agli altri nove teatri che compongono il Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo. La decisione arrivata dalla Corea. La decisione è arrivata nel corso della 48esima sessione del Comitato del Patrimonio mondiale in corso a Busan, nella Repubblica di Corea, e conclude un percorso iniziato nel 2021 dalla Regione Marche, capofila della candidatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

il pi249 antico teatro in legno d8217italia 232 patrimonio unesco quando vittorio gassman lo scelse per recitare la divina commedia
© Ilrestodelcarlino.it - Il più antico teatro in legno d’Italia è patrimonio Unesco: quando Vittorio Gassman lo scelse per recitare la Divina Commedia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VENECIA: Historia, Imperio y Secretos de Más de 1.000 Años Sobre el Agua | Documental

Video VENECIA: Historia, Imperio y Secretos de Más de 1.000 Años Sobre el Agua | Documental

Notizie e thread social correlati

Il gran teatro montano: il Sacro Monte di Varallo, patrimonio UNESCO tra i più sottovalutati d’ItaliaUn turista è rimasto ferito durante una salita in funivia al Sacro Monte di Varallo, patrimonio UNESCO.

Spoleto, riconoscimento al Teatro Nuovo: è patrimonio mondiale UnescoIl Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco.

Temi più discussi: Regione Emilia-Romagna, 'orgogliosi del riconoscimento al teatro Mariani'; L’Unesco sceglie i teatri storici: Sono patrimonio dell’umanità; Il Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria nel Patrimonio mondiale Unesco. Rimandato l'appuntamento per il Goldoni di Bagnacavallo; Il Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria entra nel Patrimonio Mondiale.

vittorio gassman il più antico teatroIl più antico teatro in legno d’Italia è patrimonio Unesco: quando Vittorio Gassman lo scelse per recitare la Divina CommediaAl Mariani di Sant’Agata Feltria la valorizzazione assieme agli altri nove teatri che compongono il Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo ... msn.com

vittorio gassman il più antico teatroIl teatro Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria entra nel patrimonio UNESCONel corso della 48sima sessione del Comitato del Patrimonio mondiale in corso a Busan (Repubblica di Corea), l’Unesco ha iscritto il Sistema dei teatri condominiali all'italiana nell'Italia centrale ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web