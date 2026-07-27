Il più antico teatro in legno d’Italia è patrimonio Unesco | quando Vittorio Gassman lo scelse per recitare la Divina Commedia
Un teatro in legno, situato a Sant’Agata Feltria, è stato inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dell’Unesco. È considerato il più antico teatro in legno d’Italia e risale a diversi secoli fa. In passato, è stato scelto da un famoso attore italiano per rappresentare la Divina Commedia. La struttura, di piccole dimensioni, si trova nel centro storico e rappresenta un esempio unico di architettura teatrale in legno.
Rimini, 27 luglio 2026 – Un piccolo teatro interamente in legno, custodito nel cuore di Sant’Agata Feltria, entra ufficialmente tra i luoghi da proteggere per l’intera umanità. Il Teatro Mariani, il più antico teatro in legno d’Italia, è stato riconosciuto Patrimonio mondiale dell’Unesco insieme agli altri nove teatri che compongono il Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo. La decisione arrivata dalla Corea. La decisione è arrivata nel corso della 48esima sessione del Comitato del Patrimonio mondiale in corso a Busan, nella Repubblica di Corea, e conclude un percorso iniziato nel 2021 dalla Regione Marche, capofila della candidatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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