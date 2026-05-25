Un turista è rimasto ferito durante una salita in funivia al Sacro Monte di Varallo, patrimonio UNESCO. La cabina, che si stava muovendo lungo un percorso molto ripido, ha subito un malfunzionamento, causando la caduta di alcuni passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito più grave in ospedale. La funivia è stata immediatamente chiusa in via precauzionale.

Immaginate di salire su una funivia così ripida da sembrare quasi verticale, di attraversare un bosco fitto in poco più di un minuto, e di sbarcare all’improvviso dentro una cittadella medievale sospesa nel vuoto, dove settecento anni di arte sacra vi guardano negli occhi con la forza di statue a grandezza naturale e affreschi che coprono ogni superficie disponibile. Non è una visione. È Varallo, Valsesia, Piemonte. Il luogo più straordinario d’Italia che quasi nessuno conosce. Un frate e un sogno impossibile: la nascita di una Gerusalemme alpina. Tutto comincia nel 1481, quando il frate francescano Bernardino Caimi torna dalla Terra Santa... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il gran teatro montano: il Sacro Monte di Varallo, patrimonio UNESCO tra i più sottovalutati d’Italia

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