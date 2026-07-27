Gli avvocati di Mario Roggero contestano che, nel processo di primo grado che ha condannato il gioielliere, non si fosse presentato uno dei giudici popolari. La corte d’assise lo avrebbe sostituito con il primo sorteggiato, ma per gli avvocati non sarebbero state indagate a sufficienza le cause di questa assenza. Per questa ragione sarebbe stato violato il diritto di Roggero a un equo processo e, di conseguenza, la sentenza dovrebbe essere annullata. In questo caso il gioielliere uscirebbe dal carcere. L'assenza di un giudice al primo grado del processo a Roggero Cosa sostengono gli avvocati di Roggero Roggero chiede alla moglie di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il piano B degli avvocati di Mario Roggero per farlo uscire dal carcere, contestata l'assenza di un giudice

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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