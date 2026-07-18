Mario Roggero e quell’idea di candidarlo in Parlamento A che punto è la grazia e il piano B per farlo uscire dal carcere

Mario Roggero, 72 anni, ha lasciato il carcere di Bollate, dove era detenuto. Il suo nome era stato ipotizzato come possibile candidato alle prossime elezioni politiche. Attualmente, si attende una decisione sulla richiesta di grazia presentata o un eventuale piano alternativo per la sua liberazione. Non sono state rese note ulteriori tempistiche o dettagli sul procedimento legale in corso.

Il giorno in cui Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour di 72 anni, ha varcato i cancelli del carcere milanese di Bollate, il suo nome continuava a circolare come possibile candidato alle prossime elezioni Politiche. Battaglia su cui da tempo si è impuntato il conduttore della Zanzara su Radio24 Giuseppe Cruciani, ma senza provocare particolare entusiasmo nel centrodestra, men che meno in Roberto Vannacci. Roggero, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso dopo aver inseguito a piedi due rapinatori e ferito un terzo dopo la rapina subita il 28 aprile 2021, è entrato in cella il 17 luglio.... 🔗 Leggi su Open.online

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