Mario Roggero e quell’idea di candidarlo in Parlamento A che punto è la grazia e il piano B per farlo uscire dal carcere – Il video

Mario Roggero, 72 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Bollate. Non sono stati forniti aggiornamenti recenti sulla richiesta di grazia o sul piano B per la sua scarcerazione. Il suo nome era stato considerato come possibile candidato alle prossime elezioni politiche, ma non ci sono indicazioni ufficiali su eventuali sviluppi o decisioni in merito.

Il giorno in cui Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour di 72 anni, ha varcato i cancelli del carcere milanese di Bollate, il suo nome continuava a circolare come possibile candidato alle prossime elezioni Politiche. Battaglia su cui da tempo si è impuntato il conduttore della Zanzara su Radio24 Giuseppe Cruciani, ma senza provocare particolare entusiasmo nel centrodestra, men che meno in Roberto Vannacci. Roggero, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso dopo aver inseguito a piedi due rapinatori e ferito un terzo dopo la rapina subita il 28 aprile 2021, è entrato in cella il 17 luglio.... 🔗 Leggi su Open.online

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