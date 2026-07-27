Il progetto di rinascita dello stadio Partenio-Lombardi prevede interventi di manutenzione e riqualificazione. La sicurezza dell’impianto è già garantita, ma si pianifica un intervento che potrebbe includere la riapertura della Curva Nord. Non sono stati indicati tempi precisi né dettagli sui lavori, che si concentreranno sulla conservazione dell’attuale struttura. Il progetto mira a migliorare le condizioni dell’impianto senza prevedere l’abbattimento dello stadio.

Tempo di lettura: 4 minuti La sicurezza dello stadio Partenio-Lombardi è garantita, ma l’impianto necessita di un percorso di manutenzione e riqualificazione che partirà dalla possibile riapertura della Curva Nord. È questo il messaggio emerso dalla presentazione del progetto di monitoraggio strutturale triennale, illustrato questa mattina dal Comune di Avellino insieme al Consorzio Universitario Grandi Rischi (CUGRI). (clicca qua e guarda il progetto) L’iniziativa prevede controlli con cadenza trimestrale per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di monitorare costantemente lo stato di salute dell’impianto e programmare gli interventi necessari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Il Partenio non deve essere abbattuto”: il progetto di rinascita

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