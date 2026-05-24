Ieri sera su Sky Sport è andato in onda un momento considerato storico nel mondo dello sport e della televisione. Velasco ha affermato che il modo di giocare non può essere un’ideologia, ma deve rimanere uno strumento. La sua dichiarazione ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, evidenziando un punto di vista sulla funzione del gioco nel contesto sportivo.

Ieri sera a Sky Sport è andato in onda un momento oseremmo definire storico di televisione e soprattutto di sport. C’è in collegamento Julio Velasco ct della Nazionale femminile di pallavolo ma soprattutto nume tutelare dello sport e della sportività. Che da sempre esprime concetti in contraddizione con le banalità che siamo costretti quotidianamente a sorbirci. Costacurta gli fa una domanda, a nostro avviso con la speranza di ottenere una risposta diversa. Costacurta chiede: “Buonasera Velasco, sono rimasto molto impressionato dalle sue parole sull’obbligo di vincere e di giocare bene. Si può pensare a una cultura sportiva dove, e mi riferisco soprattutto al calcio, può inserirsi la mentalità di giocare meglio prima dell’obbligo di vincere?” Velasco: “noi allenatori dobbiamo essere molto pragmatici”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Velasco e il bel gioco: “Il modo di giocare non può essere una ideologia, deve essere uno strumento”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesca Michielin: “Una donna non può essere grassa e deve essere bella, non se ne può più”Francesca Michielin ha recentemente affrontato di nuovo il tema del corpo femminile, sottolineando che le donne non dovrebbero essere oggetto di...

La guerra non può essere umanizzata: deve essere abolita – di Leonardo BoffUn articolo analizza il tema della guerra, mettendo in discussione le sue giustificazioni e sottolineando le vittime civili coinvolte.

Argomenti più discussi: La giovane Italia è bella: battuta ancora la Francia; La bella Italia delle ‘altre azzurre’ batte 3-0 la Francia anche a Novara; Giocare bene o vincere? Velasco: Il gioco deve essere mezzo, non ideologia; Italia Francia 3 a 0: esordio vincente delle azzurre di Velasco.

Giocare bene o vincere? Velasco: Il gioco deve essere mezzo, non ideologiaIl commissario tecnico della Nazionale di Pallavolo femminile, Julio Velasco, dopo la sfida giocata contro la Turchia ha parlato anche di calcio ai microfoni di Sky Sport. tuttomercatoweb.com

Se Paredes rifiuta l'Inter Miami sarebbe il maggiore atto di impegno per il club reddit