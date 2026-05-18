A Roma, un progetto di rigenerazione urbana prevede la trasformazione dei Depositi delle Vittorie, un ex deposito ATAC, in un centro multifunzionale dedicato a cultura, shopping e svago. La proposta, firmata dall’architetto Stefano Boeri, include la realizzazione di un grande spazio coperto, sovrastato da un giardino pensile che offrirà aree verdi sopra le strutture. L’intervento mira a riqualificare un’area dismessa, integrandola nel tessuto cittadino con funzioni diverse e spazi di aggregazione.

Cosa: Un grande progetto di rigenerazione urbana che trasformerà i Depositi delle Vittorie (ex rimessa ATAC) in un polo polifunzionale per cultura, commercio e tempo libero, sormontato da un ampio giardino pensile.. Dove e Quando: A Roma, in Piazza Bainsizza nel quartiere Prati; la Memoria per la rigenerazione urbana è stata ufficialmente approvata dalla giunta del Comune il 30 aprile 2026.. Perché: Per riqualificare un’infrastruttura dismessa da vent’anni, creando una nuova “agorà” pubblica e un museo a cielo aperto che migliorerà la vivibilità, la sostenibilità e la biodiversità del quartiere.. Il volto della Capitale si prepara a una trasformazione architettonica e paesaggistica di grande respiro. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La rinascita dell’ex deposito ATAC: il progetto di Stefano Boeri a Roma

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