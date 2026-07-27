Il nuovo ponte al Pino varato nella notte Il cantiere continua | stop ai treni fino al 30 luglio
Nella notte tra il 26 e il 27 luglio è stato completato il varo del nuovo ponte al Pino nel nodo ferroviario di Firenze. Il cantiere resta attivo e i treni sono sospesi fino al 30 luglio. La chiusura riguarda il traffico ferroviario, con l’interruzione che interessa il passaggio dei convogli sulla linea interessata. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante le operazioni di varo.
Firenze, 27 luglio 2026 – Si è conclusa con successo nella notte tra il 26 e il 27 luglio l’operazione di varo del nuovo cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalcato, del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato in un’unica soluzione mediante una gru da 2.000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. https:www.lanazione.itvideoponte-al-pino-la-rimozione-del-cavalcaferrovia-x39hug56 Il varo. Il varo si è svolto alla presenza del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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