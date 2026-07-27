Il nuovo ponte al Pino varato nella notte Il cantiere continua | stop ai treni fino al 30 luglio

Notizia in breve

Nella notte tra il 26 e il 27 luglio è stato completato il varo del nuovo ponte al Pino nel nodo ferroviario di Firenze. Il cantiere resta attivo e i treni sono sospesi fino al 30 luglio. La chiusura riguarda il traffico ferroviario, con l’interruzione che interessa il passaggio dei convogli sulla linea interessata. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante le operazioni di varo.