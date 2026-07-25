Da domenica sera, i treni nel nodo ferroviario di Firenze resteranno fermi per quasi quattro giorni. La sospensione riguarda le linee che attraversano il ponte al Pino, per permettere il completamento di lavori di manutenzione e miglioramento strutturale. La chiusura si protrarrà fino a mercoledì sera, con attività di riorganizzazione dei servizi ferroviari e possibili variazioni di orario. La circolazione sarà sospesa in entrambe le direzioni durante questo periodo.

Firenze, 25 luglio 2026 – Torna lo stop ai treni nel nodo ferroviario di Firenze per consentire il completamento dei lavori al Ponte al Pino. Dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio Rete ferroviaria italiana darà il via alla fase più spettacolare e delicata dell'intervento: il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale, che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria sulle linee Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella. Dopo la prima finestra di lavori, durante la quale è stato demolito il vecchio impalcato, adesso sarà installato il nuovo ponte, destinato a sostituire definitivamente la struttura esistente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Ponte al Pino, nuovo maxi cantiere a Firenze. Da domenica sera stop ai treni per quasi quattro giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ponte al Pino Firenze, dalle 1.30 del 25 maggio scatta la chiusura al traffico per i lavori di RFI

Notizie e thread social correlati

Firenze, stop ai treni da domenica: i giorni clou di Ponte al Pino: navette, tram e deviazioni, ecco cosa cambiaDa domenica, i treni non circoleranno più sulla tratta interessata, con l’entrata in vigore di deviazioni, navette e tram sostitutivi.

Leggi anche: Firenze, da domenica a giovedì stop ai treni per installare il nuovo cavalcaferrovia di Ponte al Pino: la guida a bus, navette, viabilità

Temi più discussi: Ponte al Pino, nuova fase di lavori dal 26 al 30 luglio; Treni, lavori a Firenze per nuovo ponte: stop dal 26 al 30 luglio; Lavori Ponte al Pino, nuovo stop alla circolazione ferroviaria: viene montato il nuovo cavalcavia; FIRENZE - ponte al pino: Nuovo stop treni dal 26 al 30 luglio.

Entra nella fase conclusiva l'intervento di Rfi per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale 'Ponte al Pino', nel nodo ferroviario di Firenze. Dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio sarà effettuato il varo del nuovo impalcato. Sospesa la x.com

Ponte al Pino, nuovo maxi cantiere a Firenze. Da domenica sera stop ai treni per quasi quattro giorniScatta la fase decisiva dei lavori di Rfi. Dalle 23 del 26 luglio alle 11 del 30 luglio sarà posato il nuovo cavalcaferrovia da 550 tonnellate. Circolazione ferroviaria ridotta del 50% nel nodo di Fir ... lanazione.it

Nuovo stop ai treni fino al 30 luglio a Firenze, da domani secondo round di lavoriEntra nella fase conclusiva l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino, nel nodo ferroviario di Firenze. (ANSA) ... ansa.it